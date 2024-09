Dead Rising Deluxe Remaster: Neuer Story-Trailer

Capcom versorgt uns mit einem neuen Story-Trailer zu "Dead Rising Deluxe Remaster". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns die Story von "Dead Rising Deluxe Remaster" fast zweieinhalb Minuten lang nähergebracht. Dabei gefallen vor allem die detailliert gestalteten Protagonisten und die packende Atmosphäre.

Frank West, ein freischaffender Fotograf, verfolgt in "Dead Rising" eine vielversprechende Spur in einer Kleinstadt und stellt dabei fest, dass es dort nur so von Zombies wimmelt. Also bringt er sich im Einkaufszentrum in Sicherheit, was die Situation aber nicht unbedingt einfacher macht.

"Dead Rising Deluxe Remaster" erscheint bereits übermorgen digital für PS5, Xbox Series X und den PC. Die physische Version folgt am 8. November.