Dead Rising Deluxe Remaster: November-Termin für die physische Version

Capcom hat jetzt auch die verpackte Fassung von "Dead Rising Deluxe Remaster" konkret terminiert. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

Konkret ist "Dead Rising Deluxe Remaster" in verpackter Form ab 8. November erhältlich. Digital ist es ja bereits am 19. September soweit. Ein neuer Director's Report begleitet die freudige Nachricht.

Frank West, ein freischaffender Fotograf, verfolgt in "Dead Rising" eine vielversprechende Spur in einer Kleinstadt und stellt dabei fest, dass es dort nur so von Zombies wimmelt. Also bringt er sich im Einkaufszentrum in Sicherheit, was die Situation aber nicht unbedingt einfacher macht.

"Dead Rising Deluxe Remaster" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.