Die Kollegen von Digital Foundry haben eine detaillierte Technik-Analyse zu "Dead Rising Deluxe Remaster" zusammengestellt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier werden über elf Minuten lang sämtliche technischen Facetten von "Dead Rising Deluxe Remaster" thematisiert. Dabei zeigen sich auf der Xbox Series S leider einige Probleme während sich PS5 und Xbox Series X deutlich besser schlagen.

Frank West, ein freischaffender Fotograf, verfolgt in "Dead Rising" eine vielversprechende Spur in einer Kleinstadt und stellt dabei fest, dass es dort nur so von Zombies wimmelt. Also bringt er sich im Einkaufszentrum in Sicherheit, was die Situation aber nicht unbedingt einfacher macht.

"Dead Rising Deluxe Remaster" erschien am 19. September digital für PS5, Xbox Series X und den PC. Die physische Version folgt am 8. November.