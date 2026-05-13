Dead Space 3: Nachfolger unwahrscheinlich

Es ist aktuell sehr unwahrscheinlich, dass irgendwann ein Nachfolger von "Dead Space 3" veröffentlicht wird. Das erklärte jetzt der ehemalige Serienproduzent Chuck Beaver.

Der Hauptgrund dafür sind laut Beaver die momentanen wirtschaftlichen Anforderungen moderner Produktionen von Toptiteln. Demnach reichten die Verkaufszahlen der Reihe trotz einer engagierten Fangemeinde nicht aus, um ein weiteres Projekt in der benötigten Grössenordnung zu rechtfertigen. Schon nach "Dead Space 3" sei die Serie deshalb eingestellt worden und später habe auch das Remake des ersten Teils nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Nach Einschätzung von Beaver müssten selbst grosse Horrorspiele heute signifikant höhere Verkaufszahlen erreichen als früher. Während einst nämlich etwa fünf Millionen Verkäufe ausreichend gewesen seien, lägen die Erwartungen mittlerweile teils bei zehn bis 15 Millionen Einheiten. Er sieht darin auch einen grundsätzlichen Wandel der Branche: Viele Unternehmen würden deshalb verstärkt auf langfristige Live-Service-Modelle setzen, während klassische Einzelspieler-Spiele ohne dauerhafte Einnahmen wirtschaftlich immer schwieriger zu rechtfertigen sind.

In PAL-Gefilden erschien "Dead Space 3" am 8. Februar 2013 für PS3, Xbox 360 und den PC.