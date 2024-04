Kein Dead Space 2 Remake ...

Wie "Resident Evil 4" wurde auch "Dead Space" im vergangenen Jahr mit einem mehr als gelungenen Remake bedacht. Dieses kam nicht nur bei den Fans gut an, auch finanziell hat sich die Neuauflage für Publisher Electronic Arts gelohnt. Entsprechend logisch ist die Denkweise, dass auch "Dead Space 2" mit einem Remake bedacht wird. Oder?

[Game Mess Mornings]



According to @JeffGrubb, EA Motive was working on a 'Dead Space 2' Remake which was in concept phase but got cancelled/shelved because of the lackluster sales of the first Remake.



They are now working on Iron Man and Battlefield.https://t.co/iqv0EGNXJX pic.twitter.com/LziW0qx72X