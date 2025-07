Dead Take: Komplette Besetzung bekannt

Die Surgent Studios haben jetzt die vollständige Besetzung von "Dead Take" verraten. Über einen neuen Trailer freuen wir uns gleichzeitig ebenfalls.

Demnach sieht die Besetzung von "Dead Take" folgendermassen aus:

Ben Starr

Neil Newbon

Jane Perry (Returnal)

Matt Mercer ((Final Fantasy VII Rebirth, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)

Laura Bailey (The Last of Us Part 2)

Sam Lake (Alan Wake 2)

Alanah Pearce (Cyberpunk 2077)

Travis Willingham

CDawgVA

"Dead Take handelt von Schauspieler:innen. Also brauchten wir Schauspieler:innen, die das wirklich erlebt haben.Es ist ein Spiel über den Rausch des Ehrgeizes und den Verfall, der darunter liegt. Die Lügen, die wir uns selbst erzählen, um ins Rampenlicht zu gelangen – und die Monster, zu denen wir werden, um dort zu bleiben. Jeder in diesem Cast hat diesen Druck gespürt. Dies war eine Gelegenheit, das alles rauszulassen.“

Abubakar Salim, Creative Director von Dead Take

"Dead Take" spielt in einer luxuriösen, aber abgeschiedenen Villa in den Hollywood Hills und lässt euch in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen, der nach einer üppigen Hollywood-Party seinen verschwundenen Freund sucht. Während ihr Rätsel im Escape-Room-Stil löst und unterwegs gefundene Videos zusammenfügt, deckt ihr die dunkelsten Geheimnisse hinter der glitzernden Fassade der Unterhaltungsindustrie auf.

"Dead Take" erscheint am 31. Juli für den PC.