Dead Take: Hauptdarsteller enthüllt

Surgent Studios, das Team hinter "Tales of Kenzera: ZAU" und Pocketpair Publishing haben offiziell den Cast ihres kommenden psychologischen Horrorspiels "Dead Take" enthüllt. Zwei Mitglieder des herausragenden Cast wurden nun angekündigt: Neil Newbon ("Baldur's Gate 3", "Resident Evil Village") und Ben Starr ("Final Fantasy XVI", "Clair Obscur: Expedition 33") werden die Hauptrollen übernehmen.

"Dead Take" spielt in einer luxuriösen, aber abgeschiedenen Villa in den Hollywood Hills und lässt euch in die Rolle eines Schauspielers schlüpfen, der nach einer üppigen Hollywood-Party seinen verschwundenen Freund sucht. Während ihr Rätsel im Escape-Room-Stil löst und unterwegs gefundene Videos zusammenfügt, deckt ihr die dunkelsten Geheimnisse hinter der glitzernden Fassade der Unterhaltungsindustrie auf.

Das Studio hat ausserdem einen neuen Video-Teaser für "Dead Take" enthüllt. Dieser bietet einen Einblick in das In-Game-Kino, in dem Live-Action-Videos abgespielt und gespleisst werden können.

"Als Schauspieler in Spielen und darüber hinaus haben Neil, Ben und ich uns in einigen äusserst anstrengenden Zeiten gegenseitig unterstützt. In diesen Momenten haben wir Horrorgeschichten geteilt, die das Fundament dieses Spiels sind. Die beiden bringen nicht nur ausserordentliches Talent in dieses Projekt, sondern haben auch dazu beigetragen, einen Raum zu schaffen, in dem wir alle wirklich offen und ehrlich sein konnten. Ich kann es kaum erwarten, bis ich den Spieler das Niveau ihrer Leistungen in Dead Take zeigen kann."

Abubakar Salim, Creative Director von Dead Take

"Dead Take" wird von Pocketpair Publishing ("Palworld", "Craftopia") veröffentlicht und soll dieses Jahr für PC erscheinen.