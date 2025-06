Dead Take: Neues Horror-Spiel angekündigt

Surgent Studios, das Team hinter "Tales of Kenzera: ZAU", und Pocketpair Publishing haben offiziell den zweiten Titel von Surgent Studios vorgestellt: "Dead Take".

In "Dead Take" werdet ihr die glitzernde Fassade der Unterhaltungsindustrie aufbrechen, um ihre dunkelsten Geheimnisse zu enthüllen. Dieses fesselnde erzählerische Erlebnis wird mit einer beeindruckenden Besetzung von Schauspielern und Schauspielerinnen in den kommenden Wochen enthüllt werden.

"Wir sind aus gutem Grund geheimnisvoll. Das Thema dieses Spiels ist heikel, und es geht uns sehr nahe. Wenn es erscheint - was nicht mehr lange dauern wird - möchte ich, dass die Spieler denken: 'Ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich getan haben'."

Abubakar Salim, CEO von Surgent Studios

"Dead Take" wird von Pocketpair Publishing ("Palworld", "Craftopia") veröffentlicht und soll noch dieses Jahr für PC erscheinen.