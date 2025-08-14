Dead Take: Behind the Scenes - Video

Surgent Studios, das preisgekrönte Team hinter "Tales of Kenzera: ZAU", und Pocketpair Publishing haben heute das offizielle Behind-the-Scenes-Video zu "Dead Take" veröffentlicht.

Das Spiel spielt in einer luxuriösen, abgeschiedenen Villa in den Hollywood Hills. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Schauspielers (Neil Newbon als Chase Lowry), der nach seinem verschwundenen Freund (Ben Starr als Vinny Monroe) sucht, der nach einer rauschenden Party spurlos verschwunden ist. In klassischer Escape-Room-Manier lösen die Spieler Rätsel, finden und schneiden Live-Action-Videomaterial zusammen und enthüllen dabei die dunklen Geheimnisse hinter der glitzernden Fassade der Unterhaltungsindustrie. Dead Take ist ein Abstieg in die persönliche Hölle eines kreativen Geistes – und eine kritische Auseinandersetzung mit einer Branche, die Talent feiert und gleichzeitig die Seele dahinter auslaugt.