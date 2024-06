Weitere Details zu Deadlock geleaked

Nach den geleakten Screenshots vor zwei Wochen gibt es nun weitere Informationen zu dem von Valve bisher nicht zugegebenen Heroshooter. So erfahren wir von Insider Gaming, dass es sich bei "Deadlock" um einen 6v6-Third-Person Shooter handle, bei dem 19 Helden - Magier, Roboter, Kreaturen und Menschen - zur Auswahl stehen würden.

Für das Eliminieren von Feinden und sogenannten 'Creeps', die nach dem Zufallsprinzip auf der Karte auftauchen sowie ein grösserer Boss in der Mitte der Map, bekommt man dem Bericht zufolge 'Seelen' als Belohnung, welche die In-Game-Währung darstellen. Ebenfalls in der Mitte der Map sollen Seelenurnen aufgestellt werden können, um das Team mit mehr Seelen zu versorgen. Der beschriebene Spielablauf und Spielmechanik erinnern durchaus an "DOTA".

Obwohl viel über das Spiel geredet wird und im Internet zahlreiche Inhalte aus den Spieltests geteilt werden, gibt Valve die Entwicklung von "Deadlock" jedoch nicht zu. Es verdichten sich jedoch trotzdem weiter die Hinweise, dass wir bald konkretere Informationen von offizieller Seite bekommen könnten. So hat Valve nämlich gerade das Markenzeichen DEADLOCK™ angemeldet.