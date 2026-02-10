Fünfte Heldin für Deadlock veröffentlicht

Mit „Deadlock“ arbeitet Valve derzeit an einem neuen MOBA-Titel, der sich deutlich vom hauseigenen „Dota 2“ unterscheidet. Statt der klassischen Vogelperspektive wird das Spiel aus der Rückansicht gespielt. Nun hat das Unternehmen mit „Celeste“ die nächste Heldin für den Shooter vorgestellt.

Die Grundidee hinter „Deadlock“ ist dabei nicht neu: Titel wie „Smite“ setzen ebenfalls auf ein MOBA-Erlebnis aus einer anderen Perspektive. Laut Aussage der Entwickler versteht sich „Deadlock“ jedoch nicht als reiner Perspektivwechsel, sondern vielmehr als Mischung aus „Team Fortress 2“, „Overwatch“ und „Dota 2“. Auch Einflüsse von „Marvel Rivals“ sind unverkennbar.

Mit Celeste wurde im Rahmen des Updates „Old Gods, New Blood“ nun die fünfte Heldin veröffentlicht. Wie die Kollegen von PC Gamer berichten, ist ihre ultimative Fähigkeit als Hommage an den aus „Dota 2“ bekannten Helden Lich zu verstehen.

Aktuell befindet sich „Deadlock“ noch in einer geschlossenen Testphase und ist ausschliesslich über Freundeseinladungen spielbar. Ob der Titel künftig auch ausserhalb von Steam, etwa für PlayStation oder Xbox, erscheinen wird, ist derzeit nicht bekannt.