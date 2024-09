Deadlock: Neue Massnahmen gegen Cheater

Immer wieder denken sich Videospielefirmen kreative Wege aus, Cheatern das Leben schwer zu machen. So sollen auch in Valves "Deadlock" die Schummler nicht ungestraft davon kommen. Werden sie erwischt, werden sie nämlich entweder direkt gebannt, oder aber in Frösche umgewandelt.

Die Wahl, welches Schicksal die Cheater ereilen soll, wird in den Händen des gegnerischen Teams liegen. Fällt die Entscheidung für den grünen Lurch, so wird der Bann im Anschluss an die Runde ausgeführt. Das Ergebnis dieser Runde soll nicht zugunsten des Teams ausfallen, zu dem der Cheater gehörte.

Der Frosch lässt sich auch durch einen Befehl "beschwören", wie wir in folgendem Video sehen können: