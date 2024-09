Jede Menge Cheater in Deadlock unterwegs

Rund 140'000 bis 150'000 Gamer finden sich derzeit zusammen, um Valves neuen Shooter Deadlock auszuprobieren. Eine grosse Anzahl an Spielern lockt auch diejenigen an, die schummeln. Obwohl Deadlock sich in einem Early-Access-Test befindet, hat es bereits ein Cheater-Problem, wie wir im Steam-Subreddit erfahren.

Bei den Cheats handelt es sich um die gängigen, die wir beispielsweise auch aus "Counter-Strike" kennen, etwa Aim Assist und Wall Hacks. Zahlreiche Videos im Internet bezeugen dies. Aus den Kommentaren auf Reddit ist zu entnehmen, dass es bereits Bans von unehrlichen Gamern gegeben hat.

Ob Valve die Cheater besser in den Griff bekommt als bei "Counter-Strike", muss die Zukunft zeigen. Das frühe Aufkommen sollte dem Entwicklerstudio zumindest die Möglichkeit geben, bereits Gegenmassnahmen zu treffen.