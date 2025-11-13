Deadpool VR: Kommentiertes Gameplay

Entwickler Twisted Pixel versorgt uns mit kommentiertem Gameplay aus "Deadpool VR". Dieses solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über 15 Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Deadpool VR" geboten. Dabei geht es natürlich primär darum, wie sich der kommende VR-Titel spielt. Erklärende Kommentare von Lead Design Manager Phil Therien und Animation Director Matt Schmitz gibt es dabei obendrauf.

Das letzte Lebenszeichen von "Deadpool VR" hatte es im Rahmen der gamescom Opening Night Live im August geben. Bei dem Event in Köln war ein neuer Trailer gezeigt worden.

"Deadpool VR" erscheint am 18. November für Meta Quest 3 und 3S.