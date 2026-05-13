Deadzone: Rogue 2 angekündigt

Prophecy Games hat "Deadzone: Rogue 2" für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt. Einen ersten Trailer zu dem Roguelite-Ego-Shooter hatte man ebenfalls im Gepäck.

In "Deadzone: Rogue 2" kämpfen wir als Talon 13-10 auf einer gefallenen Erde. Wir kombinieren Waffen, Augments und Elemente zu verheerenden Builds und schiessen uns durch Monarchs endlose Maschinen. Wir werden dabei mit jedem Run stärker, solo oder mit Freunden. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

Einen Trailer zu "Deadzone: Rogue 2" zeigt man schon jetzt. Darin wird uns fast eine Minute lang die Spielwelt vorgestellt und flottes Gameplay gezeigt.

"Deadzone: Rogue 2" hat noch keinen Termin. Eine spielbare Demo soll schon bald verfügbar sein.