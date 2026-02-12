Dear me, I was... jetzt auch für iOS und Android

Ursprünglich als Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 entwickelt, ist "Dear me, I was..." jetzt auf neuen Plattformen verfügbar. Ihr könnt die Geschichte nun überall und jederzeit erleben. "Dear me, I was..." ist eine Kurzgeschichte, die ohne Text erzählt wird. Die Aquarell-Kunstwerke ziehen euch in den Bann, wobei ihr die Bedeutung dahinter selbst interpretieren könnt.

In dieser Geschichte werdet ihr das Leben einer bestimmten Frau nacherleben. Erlebt Freude, Trauer und Wachstum durch ihr gewöhnliches und bescheidenes Leben. Werdet Zeuge der Geschichte, die sie in einem mit anderen verbundenen Leben webt.