Death by Scrolling: Termin für die PC-Version

MicroProse und Ron Gilberts Studio Terrible Toybox haben einen Erscheinungstermin für die PC-Fassung von "Death by Scrolling" verkündet. Dieser liegt in erfreulicher Nähe.

Demnach wird "Death by Scrolling" bereits ab 28. Oktober für den PC erhältlich sein. Die Konsolenwelt wird in Form von PlayStation, Xbox und Switch zu einem späteren noch nicht näher spezifizierten Zeitpunkt versorgt.

Gleichzeitig bekommen wir einen neuen Release Date Trailer zu "Death by Scrolling" gezeigt. Dieser erklärt uns fast eineinhalb Minuten lang auf kurzweilige und unterhaltsame Art, was das Roguelike-Rollenspiel zu bieten hat. Dabei gibt es fast ausschliesslich Gameplaysequenzen zu sehen.

"Death by Scrolling" wurde auf der diesjährigen gamescom Opening Night Live im August enthüllt.