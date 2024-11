Death Elevator auch für Konsole

Publisher QUByte Interactive und Entwickler Games From The Abyss kündigen "Death Elevator" auch für die Konsolenwelt an. Auf den Release des Ego-Shooters müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist "Death Elevator" schon ab morgen auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein flotter Trailer stellt uns die Portierungen in bewegten Bildern vor.

Bei "Death Elevator" handelt es sich um einen schnellen Low-Poly-Ego-Shooter, in dem jede Entscheidung zählt und jede Begegnung unsere letzte sein könnte. Mit einer One-Hit-Death-Mechanik und dynamischer Zeitlupe erfordert darin jeder Kampf Präzision und schnelle Reflexe. Wir steigen durch zufällig ausgewählte Stockwerke und kämpfen gegen Wellen von Gegnern mit ständig wechselnden Waffen, während wir das Geheimnis hinter dem Aufzug lüften.

"Death Elevator" ist bereits seit dem 15. November 2023 für den PC erhältlich.