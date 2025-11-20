Death Howl bekommt PC-Release-Termin

Publisher 11 bit studios und Entwicklerstudio The Outer Zone geben den 'Endspurt' für die PC-Fassung von "Death Howl" bekannt. So können wir nun dem PC-Release am 09. Dezember 2025 entgegen eifern, während eine Demo schon seit längerem verfügbar ist. Angekündigt sind zudem für 2026 Versionen für Xbox Series, PlayStation 5 und Nintendo Switch, letztere beiden auch mit physischer Ausgabe. Seht hier den aktuellen Release-Termin-Trailer zu dem 'Soulslike Deck-Builder' und den Gameplay-Trailer von vor zwei Wochen:

Über Death Howl

EINE REISE IN DIE WELT DES ÜBERNATÜRLICHEN

"In einem vergessenen, von Mythen umwobenen Land wird Ro, eine Jägerin aus einem kleinen Stamm, nach dem Tod ihres geliebten Sohnes von Trauer überwältigt. Geleitet von Stimmen aus einer anderen Welt, begibt sie sich in das Reich der Geister, in der Hoffnung, ihn zurückzubringen.

Death Howl erzählt eine stimmungsvolle Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft. Als Ro stellst du dich den unerbittlichen Geistern in rundenbasierten Kämpfen, die sowohl dein Gespür für Taktik als auch deine Anpassungsfähigkeit herausfordern. Um erfolgreich zu sein, musst du Decks mit mächtigen Karten erstellen und beherrschen und schamanische Totems einsetzen, während du vergessene Geschichten und Geheimnisse aufdeckst, die Ros Weg bestimmen.

### MEISTERE DEINE DECK-BUILDING-FÄHIGKEITEN

Erforsche das Reich der Geister und sammle Zutaten, um Karten aus jeder Region herzustellen. Entdecke schamanische Totems, um dein Deck zu verbessern, und wirke eine Vielzahl von Nah- und Fernkampfzaubern, um deine offensiven und defensiven Fähigkeiten auszugleichen. Mit jeder neuen Karte kannst du deinen taktischen Stil anpassen und dich auf deine nächste tödliche Begegnung vorbereiten.

### RASTERBASIERTE KÄMPFE

Stelle dich in rasterbasierten Kämpfen, bei denen jeder Zug entscheidend ist, einer Vielzahl von ruhelosen und unheimlichen Geistern. Teste deinen Verstand im Kampf gegen einzigartige Gegnertypen und mächtige Bosse. Werde stärker, passe dein Deck an und wähle deine Kämpfe, während du düstere Gebiete wie den Wald der heulenden Schatten oder die Wiesen des Wahns erkundest.

### DER KUMMER EINER MUTTER, DIE REISE EINES GEISTES

Nimm an der spirituellen Reise einer Mutter durch ihre Trauer teil, bei der jeder Schritt eine neue Ebene ihrer Geschichte aufdeckt und Themen wie Liebe, Verlust und den Weg der Akzeptanz widerspiegelt. Entdecke eine geheimnisvolle Welt der vergessenen Überlieferungen, in der die Dunkelheit Geheimnisse flüstert und dich einlädt, vergrabene Erinnerungen ans Licht zu bringen.

DEATH HOWL IN ZAHLEN

Tauche ein in die gespenstischen Tiefen der Geisterwelt, einem Reich, das in 4 trostlose Regionen unterteilt und von 13 Biomen gezeichnet ist. Stelle dich über 30 elenden Gegnertypen und nutze die vergessenen Kräfte von mehr als 150 Karten, um einzigartige Archetypen und eine Vielzahl mächtiger Kombinationen zu schmieden. Es erwartet dich eine düstere Reise mit mehr als 20 Stunden Spielzeit, zahlreichen fesselnden Nebenquests und grauenvollen Bosskämpfen"