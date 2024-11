Death Note Killer Within: Neues Video

Bandai Namco Entertainment Europe hat gestern "Death Note Killer Within" veröffentlicht, das erste Spiel, das auf der weltweit bekannten Animeserie "Death Note" basiert. Das Social-Deduction-Spiel für bis zu zehn Spielende ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam als Standard und Special Edition erhältlich. Der Titel nimmt Bezug auf das zentrale Mysterium der Serie: ein rätselhaftes Notizbuch, das jedem, dessen Name darin erscheint, den Tod bringt.

In "Death Note Killer Within" werdet ihr in zwei Teams aufgeteilt werden: das Killer-Team von Kira und das Ermittler-Team von L. Es gilt, die Identität der anderen Spieler aufzudecken, um entweder L zu eliminieren oder das Death Note von Kira zu erbeuten. Kira und L sind gleich stark, wobei jeder seine wahre Identität verbirgt und die Kontrolle über das Spiel erlangen möchte.

Spieler können eine von vier Rollen übernehmen: Kira, Kira-Anhänger, L oder Ermittler. Jede Rolle bietet einzigartige Spielmechaniken. Mit den zugewiesenen Rollen können die Teilnehmenden eine Vielzahl von Strategien entwickeln, während sich zufällige Szenarien zu spannenden Spielverläufen entwickeln. Das Spiel unterstützt Cross-Play für bis zu zehn Personen und bietet umfangreiche Anpassungsoptionen. Im Verlauf des Spiels schalten die Teilnehmenden benutzerdefinierte Namensschilder, In-game-Avatare mit verschiedenen Accessoires und unterschiedliche Spezialeffekte frei, die während wichtiger Gameplay-Sequenzen angezeigt werden.