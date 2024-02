Während des gestrigen "State of Play" wurde auch ein ausführlicher Trailer zu "Death Stranding 2" gezeigt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier ist nämlich knapp zehn Minuten lang zu sehen, was "Death Stranding 2" zu bieten hat. So werden uns etwa die Charaktere vorgestellt und es gibt zumindest Andeutungen, um was es storytechnisch gehen wird.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Ja, heute freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir bei Kojima Productions ein brandneues Action-Spionage-Spiel entwickeln. Die Vorbereitungen sind im Gange, aber die Produktion wird erst nach Death Stranding 2 ernsthaft beginnen. Wir haben grosse Erfahrung mit Sony Interactive Entertainment, da wir das Action-Spionage-Genre fast 30 Jahre lang gemeinsam entwickelt haben. Während die meisten unserer Partnerschaften mit Sony in der Vergangenheit Spiele betrafen, produzieren sie auch Musik und Filme, und dies wird definitiv eine kooperative Zusammenarbeit sein."

Hideo Kojima

"Death Stranding 2" erscheint im nächsten Jahr exklusiv für PS5.