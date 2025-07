Sony und Kojima Productions präsentieren einen Auszeichnungstrailer zu "Death Stranding 2". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich kurz, knapp und präzise erklärt, was "Death Stranding 2" ausmacht. So bekommen wir 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erschien am 26. Juni exklusiv für PS5.