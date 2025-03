Death Stranding 2 hat einen Releasetermin

Im Rahmen des Panels auf der SXSW Conference verkündeten Sony und Kojima Productions einen konkreten Releasetermin für "Death Stranding 2". Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juni gedulden.

So ist "Death Stranding 2" ab 26. Juni exklusiv für PS5 erhältlich. Gleichzeitig gibt es einen ausführlichen Pre-Order Trailer zu sehen. Darin wird uns das neue Kojima-Werk noch einmal über zehn Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" war im Rahmen der Game Awards enthüllt worden.