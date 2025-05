Death Stranding 2 mit zwei Modi

Sony und den Kojima Productions haben mittlerweile bestätigt, dass "Death Stranding 2" über zwei Modi verfügen wird. So können wir zwischen einem Qualitäts- und einem Performancemodus wählen.

Besagter Qualitätsmodus von "Death Stranding 2" wird demnach mit 30 Bildern pro Sekunde laufen. Im Performancemodus sind es sogar 60 Bilder pro Sekunde.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erscheint am 26. Juni exklusiv für PS5.