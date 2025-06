Death Stranding 2: Warnung vor Spoilern

Die jetzige Meldung lesen wir in der heutigen Zeit immer wieder: So warnt auch Kojima Productions vor massiven Spoilern zu "Death Stranding 2", welche bereits jetzt im Internet zirkulieren.

Konkret konnte etwa schon am vergangenen Wochenende die komplette erste Stunde von "Death Stranding 2" online konsumiert werden bevor das entsprechende Video wieder offline genommen wurde. Kojima Productions empfiehlt in diesem Zusammenhang die bekannten Gegenmassnahmen einzuleiten.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erscheint am 26. Juni exklusiv für PS5.