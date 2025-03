Death Stranding 2 wird PS5 Pro Enhanced sein

Kojima Productions hat offiziell bestätigt, dass auch "Death Stranding 2" von den technischen Vorzügen der PlayStation 5 Pro Gebrauch machen wird. Genauere Informationen dazu könnte es schon sehr bald geben.

Demnach ist noch nicht bekannt, wie "Death Stranding 2" die PlayStation 5 Pro genau nutzen wird. Erfahrungsgemäss ist aber von kürzeren Ladezeiten und schickeren Texturen als auf dem Standardmodell auszugehen. Da bereits am 9. März auf der SXSW 2025 in Austin (Texas) ein Panel zu dem kommenden Action-Adventure stattfindet, könnten wir aber schon sehr bald diesbezüglich um einiges schlauer sein.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung und erscheint im Laufe dieses Jahres.