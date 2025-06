Downloadumfang von Death Stranding 2

Nächste Woche können wir endlich selbst in die Welt von "Death Stranding 2" eintauchen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So berichtet PlayStation Game Size, dass "Death Stranding 2" einen Downloadumfang von genau 91,476 GB hat. Gleichzeitig fasst ein neuer Trailer noch einmal über sechs Minuten lang die Story aus dem Vorgänger zusammen.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erscheint am 26. Juni exklusiv für PS5.