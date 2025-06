Death Stranding 2: Erstes Live-Gameplay

Kojima Productions hat das erste Live-Gameplay von "Death Stranding 2: On The Beach" enthüllt. Dies geschah im Orpheum Theatre in Los Angeles, Kalifornien. Hideo Kojima wurde dabei von Gastgeber Geoff Keighley für eine Podiumsdiskussion begleitet, an der Elle Fanning, Shioli Kutsuna und Troy Baker teilnahmen.

Anschliessend gab es eine Live-Demonstration von "Death Stranding 2: On The Beach". Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit Neuigkeiten von Woodkid zum Soundtrack des Spiels.

"Death Stranding 2: On The Beach" folgt Sam auf einer Mission der menschlichen Verbindungen. Zusammen mit alten und neuen Weggefährten begibt er sich auf eine Reise jenseits der UCA. Er durchquert dabei eine Welt, die von "ausserweltlichen" Feinden heimgesucht wird, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten.

In "Death Stranding 2: On The Beach" kehren Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker in Hideo Kojimas Genre-übergreifendes Universum zurück. Sie werden von Elle Fanning, Shioli Kutsuna und dem Filmregisseur George Miller begleitet.