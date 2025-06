Game Premiere Event zu Death Stranding 2 angekündigt

Sony und Kojima Productions kündigen einen Game Premiere Event zu "Death Stranding 2" an. Dieser kann in auch in vollem Umfang bei YouTube verfolgt werden.

Besagter Game Premiere Event zu "Death Stranding 2" findet am 9. Juni um vier Uhr deutscher Zeit im Orpheum Theatre in Los Angeles statt. Moderiert von Geoff Keighley, feiert die Veranstaltung den bevorstehenden Launch des Action-Adventures mit einer Podiumsdiskussion mit Director Hideo Kojima und besonderen Gästen sowie einer Live-Demonstration des Titels.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erscheint am 26. Juni exklusiv für PS5.