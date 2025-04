Death Stranding 2 hilft bei schweren Bosskämpfen

"Death Stranding 2" wird uns bei schweren Bosskämpfen unter die Arme greifen. Das hat Altmeister Hideo Kojima jetzt höchstselbst enthüllt.

So erklärt Kojima, dass es in "Death Stranding 2" die Möglichkeit geben wird, Bosskämpfe zu überspringen (vermutlich jedoch nur im Easy-Modus). Demnach wird im Game-Over-Bildschirm eine entsprechende Option geboten.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erscheint am 26. Juni exklusiv für PS5.