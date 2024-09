Death Stranding 2: Kojima kommentiert Releasetermin

Ähnlich wie damals sein Vorgänger, ist auch "Death Stranding 2" noch ein ziemliches Mysterium. Jetzt hat sich dessen Macher, Hideo Kojima, zumindest mal zu dem Releasetermin des Spiels geäussert.

So sagte Kojima im Rahmen der Tokyo Game Show, dass er den Releasetermin von "Death Stranding 2" bereits kennt. Aufgrund von unvorhergesehenen Umständen könne er ihn jedoch noch nicht verkünden. Dies würde sich aber irgendwann im nächsten Jahr ändern.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung.