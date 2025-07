Kontroverse um Internet-Altersbegrenzung im Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich wurde ein Gesetz erlassen, mit dem verschiedene Bereiche des Internets für Minderjährige gesperrt werden. Betroffen sind Services und Websites für Erwachsene, und deswegen auch Discord-Kanäle ab 18 Jahren. Als Beweis für das Alter werden Nutzer aufgefordert, Bilder von sich zu zeigen. Um dies zu umgehen haben Internetnutzer kreative Wege gefunden und einer hat mit dem Spiel "Death Stranding 2" zu tun.

So lässt sich mithilfe der von Norman Reedus verkörperten fiktiven Figur Sam Porter Bridges die Sperre aufheben. Zunutze machen sich die schlauen Nutzer, dass die Gesichter in "Death Stranding 2" so realistisch und detailliert gerendert sind, dass sie einem Identifikations-Check standhalten. Mithilfe des Fotomodus lassen sich verschiedene geforderte Posen darstellen, etwa das Öffnen des Mundes. Auch Nutzer, die Hideo Kojimas aktuelles Spiel nicht besitzen, werden in sozialen Medien durch "ohne besonderen Grund" gepostete Bilder von Sam aus unterschiedlichen Perspektiven fündig.