Diesen Sonntag um 22:00 findet im Rahmen der SXSW Conference in Austin, Texas, ein Special zu "Death Stranding 2: On the Beach" statt.

Das Panel, bei dem Hideo Kojima mit besonderen Gästen wie Norman Reedus, Troy Baker und Woodkid auftritt, wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation übertragen und ist zudem in dieser News eingebunden.