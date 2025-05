Death Stranding 2: On the Beach - Panel angekündigt

Hideo Kojima und Fatih Akin werden im Zuge der Programmreihe "Cannes Next" des Marché du Film über ihre Herangehensweise an das Geschichtenerzählen, die Arbeit mit Schauspielern und darüber, wie Technologie ihre kreativen Welten prägt, sprechen.

Das Panel mit dem Titel „How does technology influence storytelling?“ wird am 18. Mai um 17:15 Uhr MESZ auf der Hauptbühne (Riviera) des Marché du Film stattfinden und auch per Livestream auf dem Twitch- und YouTube-Kanal von PlayStation Frankreich übertragen werden.

Weitere Informationen zum Panel bietet die Webseite des Festival.