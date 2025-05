Death Stranding 2: Panel mit Hideo Kojima & Fatih Akin in Cannes

Sony und Kojima Productions kündigen das nächste Panel zu "Death Stranding 2" an. Dieses findet am 18. Mai ab 17.15 Uhr statt und kann über die üblichen Kanäle angesehen werden.

Hideo Kojima und Fatih Akin werden dabei im Zuge der Programmreihe "Cannes Next" des Marché du Film über ihre Herangehensweise an das Geschichtenerzählen, die Arbeit mit Schauspielern und, wie Technologie ihre kreativen Welten prägt, sprechen. Sie geben gleichzeitig Einblicke in ihre kreativen Prozesse, die Inspirationen und die sich weiterentwickelnden Werkzeuge, welche die Grenzen des Storytelling istets neu ausloten.

Die Konversation wird dabei zwei einzigartige Geschichtenerzähler zusammenbringen. Der visionäre Spieledesigner Hideo Kojima ist als Schöpfer der "Metal Gear Solid"-Reihe und von "Death Stranding" bekannt. Fatih Akin ist ein Filmemacher, dessen emotionale und gesellschaftlich verankerte Werke ihm diverse Auszeichnungen auf den Festivals der Welt eingebracht haben, darunter das Festival de Cannes, die Mostra di Venezia und die Berlinale. Obwohl sie aus unterschiedlichen Medien kommen, beleuchten Kojima und Akin die Verbindungen zwischen Technologie, Erzählung und menschlicher Erfahrung.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" erscheint am 26. Juni exklusiv für PS5.