Panel zu Death Stranding 2 angekündigt

Sony und Kojima Productions haben jetzt ein offizielles Panel zu "Death Stranding 2" in Aussicht gestellt. Inhaltliche Informationen dazu nennt man ebenfalls.

Besagtes Panel zu "Death Stranding 2" findet am 9. März auf der SXSW 2025 in Austin (Texas) statt. Dort wird Hideo Kojima neue Informationen zu dem Spiel verraten. Zudem richtet das Studio einen exklusiven Pop-up-Shop ein. Dort werden Merchandise-Artikel zu "Death Stranding 2" und limitierte Produkte angeboten, welche nur während der Veranstaltung erhältlich sind.

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

"Death Stranding 2" ist exklusiv für PS5 in Entwicklung und erscheint im Laufe dieses Jahres.