Death Stranding 2 auch für PC?

Es könnte sein, dass schon bald eine PC-Umsetzung von "Death Stranding 2" angekündigt wird. Zumindest wurde jetzt ein erstes Indiz dafür gesichtet.

Konkret wurde beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) eine Einstufung für eine bislang noch nicht bestätigte PC-Version von "Death Stranding 2" gesichtet. Besagte Ratings sind in der Regel zumindest ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung.

Vielleicht wird eine PC-Fassung von "Death Stranding 2" ja schon bei den Game Awards im Dezember enthüllt. Immerhin ist das Werk von Hideo Kojima für die diesjährigen Auszeichnungen nominiert und wurde 2022 an gleicher Stelle offiziell vorgestellt. Warten wir's ab.

"Death Stranding 2" ist seit 26. Juni exklusiv für PS5 erhältlich.