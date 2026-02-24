Death Stranding 2: Das bietet die PC-Fassung

Ab dem 19. März kann die Geschichte von Sam Porter Bridges in "Death Stranding 2: On the Beach" auch auf dem PC erlebt werden. Das von Hideo Kojima mit Kojima Productions entwickelte, sich über Genrekonventionen hinwegsetzende, emotionale Abenteuer wird auf PC erhältlich sein. Für die Portierung ist Nixxes Software verantwortlich.

Die PC-Fassung verfügt über eine Reihe von Grafikvoreinstellungen von niedrig bis sehr hoch, die sowohl den Anforderungen von preisgünstigen Gaming-PCs als auch denen von High-End-Systemen gerecht werden. Darüber hinaus wurde auch die Voreinstellung "Tragbar" für Handheld-Spielgeräte hinzugefügt.

Die empfohlenen Hardware-Konfigurationen

"Death Stranding 2: On the Beach" bietet auf PC zahlreiche Optionen zur Leistungsverbesserung. Der Titel unterstützt NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 und Intel XESS 2. Für alle Technologien sind sowohl Optionen zur Hochskalierung als auch zur Frame-Generierung verfügbar.

Zudem gibt es zum ersten Mal bei einer PC-Version auch den "Progressive Image Compositor" (PICO), den Guerrilla für die DECIMA-Engine entwickelt hat und der dieselbe Hochskalierungstechnologie nutzt, die auch für die PS5-Fassung verwendet wird. Zudem wird es "Native AA"-Optionen für maximale Wiedergabetreue geben.

Ausserdem unterstützt der Titel in der PC-Fassung nun auch Ultrawide-Bildseitenverhältnisse. Alle Filmsequenzen wurden für das 21:9 Bildseitenverhältnis erstellt. Bei Verwendung eines 32:9-Bildschirms erstreckt sich das Gameplay sogar über den gesamten Screen. Auch Spieler mit hochauflösenden 16:9-Monitoren können das Ultrawide-Erlebnis in den Bildschirmeinstellungen aktivieren.

Die Option, "Death Stranding 2: On the Beach" im 21:9-Ultrawide-Bildseitenverhältnis zu spielen, wird zeitgleich mit der PC-Veröffentlichung über ein Update auch für PS5 verfügbar sein. Auch der Botenanzug und der Flicken mit dem Namen "Verknüpfen" werden zum Launch der PC-Version per Update für Spieler auf PS5 vergeben.