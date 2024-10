Spotlight für Death Stranding 2 Fotomodus

Der Entwickler und Produzent Hideo Kojima hat schon wiederholt seine Spiele mit einzigartigen Fotomodi ausgestattet, beispielsweise die "Metal Gear Solid Serie" oder "Death Stranding". Auch in dem für 2025 angesetzten "Death Stranding 2: On The Beach" wird es einen besonderen Modus geben, und die dabei entstehenden Fotos wirken äusserst realistisch. Seht selbst:

Es wird deutlich, dass Hideo Kojima ein Faible für Fotografie hat und viel in diesen Aspekt seiner Spiele investiert. Das im Rahmen der Tokyo Game Show 2024 gezeigte Video zeigt die Charaktere Fragile, Tomorrow und Rainy, hinter denen die Schauspielerinnen Lea Seydoux, Elle Fanning und Shioli Kutsuna stecken. So verändern die drei Weggefährtinnen von Sam (Norman Reedus) ihre Mimik und Posen und interagieren mit der Umgebung. Auch bekommen wir in dem Clip ausgestopfte "Kuscheltier"-Kryptobioten zu sehen. Zudem hat Kojima angekündigt, dass Fotografie in "Death Stranding 2" mehr als nur eine Nebenrolle spielen wird.