Death Stranding 2: Keine Story-Erweiterungen geplant

Hideo Kojima hat jetzt erklärt, dass keinerlei Erweiterungen oder DLCs, welche die Story von "Death Stranding 2" verändern bzw. ergänzen werden, in Planung sind. Der Altmeister hat nämlich eine klare Meinung dazu.

So erklärt Kojima, dass erzählerische Elemente seiner Meinung nach im Original-Kontext ihrer Entstehung erhalten bleiben sollten. Statt frischer Story-Inhalte will Kojima vielmehr vor allem kleinere Anpassungen vornehmen, wie zum Beispiel Verbesserungen der Benutzeroberfläche, erhöhte Zugänglichkeit von Objekten oder die Behebung technischer Fehler.

Erweiterungen sieht Kojima dagegen kritisch, da sie verhindern, dass sich ein Projekt abgeschlossen anfühlt. Er verfolgt zudem Spielerstatistiken, um etwa gezielt Optimierungen am Gameplay umzusetzen, ohne die eigentliche Atmosphäre und den erzählerischen Rahmen zu verändern.

"Death Stranding 2" ist seit 26. Juni exklusiv für PS5 erhältlich.