Death Stranding 2: On the Beach @ Summer Gamefest

Im Rahmen des Summer Game Fest findet am kommenden Wochenende eine Gameplay-Premiere von Kojima Productions statt. Im Orpheum Theatre in Los Angeles wird Hideo Kojima zusammen mit Geoff Keighley eine Live-Demo von "Death Stranding 2: On the Beach" präsentieren.

Bei dem Panel werden zudem zahlreiche besondere Gäste wie Elle Fanning, Troy Baker und Woodkid anwesend sein und die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels feiern.

Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird die Premiere in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 4:00 Uhr (MESZ) live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation übertragen.