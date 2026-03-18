Death Stranding 2: Launchtrailer zur PC-Umsetzung

Kojima Productions hat bereits den Launchtrailer zur kommenden PC-Fassung von "Death Stranding 2" veröffentlicht. Zudem stellte man einige der neuen Features vor.

Hier werden wir fast drei Minuten lang auf die PC-Version von "Death Stranding 2" eingestimmt. Dies geschieht mit einer kurzweiligen Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay. Der Soundtrack weiss in diesem Zusammenhang ebenfalls zu gefallen.

Ausserdem wurden einige neue Features für "Death Stranding 2" bestätigt. Dazu zählen etwa der herausfordernde “to the wilder”-Mode, frische Ausrüstung und en VR-Trainingsgebiet. Besagte Features werden morgen auch für die PS5-Fassung bereitgestellt.

"Death Stranding 2" erschien am 26. Juni 2025 für PS5. Die PC-Portierung folgt morgen.