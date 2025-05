Death Stranding: On The Beach - World Tour

Kojima Productions hat heute bestätigt, dass das Studio sich auf eine Tour vorbereitet, um an zwölf Orten weltweit die Veröffentlichung von "Death Stranding 2: On The Beach" zu feiern.

Porter, schnürt eure Stiefel und packt eure Rucksäcke, denn die Veröffentlichung von "Death Stranding 2: On The Beach" steht kurz bevor. Trefft Sam wieder, während er sich auf eine Mission begibt, um die fragmentierten Reste der Menschheit wieder zu verbinden. Sam begibt sich über die UCA hinaus und wird von neuen Begleitern unterstützt, während er erneut aufbricht, um eine zerbrochene Welt zu retten, die dieses Mal von einer eindringlichen Frage geplagt wird: Hätten wir uns verbinden sollen?

Fans auf der ganzen Welt können an einer Feier rund um "Death Stranding" im Rahmen einer Welttour teilnehmen, mit besonderen Gästen und Veranstaltungen an jeder Station.

Termine und Orte

Los Angeles, 8. Juni

Sydney, 14. Juni

Tokio, 26. Juni

Paris, 28. Juni

London, 30. Juni

Seoul, 4. Juli

Taipeh, 6. Juli

Hongkong, 9. Juli

Shanghai, 12. Juli

Riad, August

Sao Paulo, Oktober

Lucca, November

In "Death Stranding 2: On The Beach" begebt ihr euch auf eine inspirierende Mission der menschlichen Verbindung jenseits der UCA. Sam macht sich – mit Begleitern an seiner Seite – auf eine neue Reise, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Begleitet sie, während sie eine Welt durchqueren, die von überirdischen Feinden, Hindernissen und einer eindringlichen Frage heimgesucht wird: Hätten wir uns verbinden sollen? Schritt für Schritt verändert der legendäre Spieleentwickler Hideo Kojima die Welt erneut.

Kojima Productions veranstaltete kürzlich auf der diesjährigen SXSW in Austin, Texas, ein spezielles Panel zu "Death Stranding 2: On The Beach".