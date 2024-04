Deathbound auch für PS5 & Xbox Series X

Für den PC ist "Deathbound" ja schon länger in Aussicht gestellt. Jetzt kündigten Tate Multimedia und das Trialforge Studio jedoch auch Portierungen für PS5 und Xbox Series X an.

Einen Trailer zu den neuen Versionen von "Deathbound" gibt es ebenfalls zu sehen. Dieser macht etwas mehr als eine Minute lang Lust auf mehr.

Bei "Deathbound handelt es sich um ein Soulslike-Action-Rollenspiel in einer Welt im Streit zwischen Glauben und Wissenschaft. Absorbiere die Essenzen gefallener Krieger, um ihre Kräfte und Fähigkeiten zu nutzen. Überlebe in einer brutalen Realität, in der Leben und Tod sich bekämpfen wie nie zuvor.

"Deathbound" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.