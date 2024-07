Deathbound hat einen Releasetermin

Tate Multimedia hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Deathbound" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis August gedulden.

Konkret ist "Deathbound" ab 8. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung. Dieser stellt uns das Spiel noch einmal innerhalb von knapp eineinhalb Minuten vor.

Bei "Deathbound" handelt es sich um ein Soulslike-Action-Rollenspiel in einer Welt im Streit zwischen Glauben und Wissenschaft. Absorbiere die Essenzen gefallener Krieger, um ihre Kräfte und Fähigkeiten zu nutzen. Überlebe in einer brutalen Realität, in der Leben und Tod sich bekämpfen wie nie zuvor.