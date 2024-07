Deathbound: Demo für PS5 verfügbar

Sony und Tate Multimedia geben bekannt, dass eine spielbare Demo von "Deathbound" für PS5 verfügbar ist. Sie kann kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Besagte Demo lässt uns den Anfang von "Deathbound" erleben. Entschliessen wir uns danach zum Kauf, können wir den erzielten Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

Bei "Deathbound" handelt es sich um ein Soulslike-Action-Rollenspiel in einer Welt im Streit zwischen Glauben und Wissenschaft. Absorbiere die Essenzen gefallener Krieger, um ihre Kräfte und Fähigkeiten zu nutzen. Überlebe in einer brutalen Realität, in der Leben und Tod sich bekämpfen wie nie zuvor.

"Deathbound" erscheint am 8. August für PS5, Xbox Series X und den PC.