Deathless. The Hero Quest auch für Konsole

Nach dem Erfolg der PC-Version (die Entwickler sprechen hier von über vier Millionen Schlachten und 281.282 absolvierten Reisen) kündigen Fulqrum und die 1C Game Studios "Deathless. The Hero Quest" auch für die Konsolenwelt an. Erste Informationen zu den Portierungen hat man auch parat.

Demnach wird "Deathless. The Hero Quest" aktuell auch für PS5, Xbox Series X und Switch umgesetzt. Als Releasefenster gibt man den Herbst an. Aktuell ist unklar, ob es technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen geben wird. Ein packender Trailer stimmt uns aber jetzt schonmal 33 Sekunden lang mit packenden Rendersequenzen darauf ein.

In "Deathless. The Hero Quest" verbinden sich Elemente eines Sammelkartenspiels, Roguelike-Titels und einer rundenbasierten Strategie nahtlos miteinander. Wir stellen darin ein einzigartiges Kartendeck zusammen, entdecken ungewöhnliche Relikte und besiegen legendäre Bosse. Mit dem sogenannten endlosen Pfad gleicht keine Reise der anderen. Wir vernichten am Ende das Böse und retten die Welt.

"Deathless. The Hero Quest" erschien bereits am 12. Dezember 2024 für den PC.