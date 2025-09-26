Deathless. The Hero Quest: Oktober-Termin für die Konsolenfassungen

Fulqrum Publishing und die 1C Game Studios haben einen Erscheinungstermin für Konsolenumsetzungen von "Deathless. The Hero Quest" verkündet. Demnach ist es im Oktober soweit.

So ist "Deathless. The Hero Quest" ab 16. Oktober auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin werden wir fast eineinhalb Minuten lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen auf die Portierungen eingestimmt.

"Deathless. The Hero Quest" war bereits im August für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt worden. Besucher der Tokyo Game Show haben aktuell übrigens die Möglichkeit, vor Ort die Switch-Fassung anzutesten.

"Deathless. The Hero Quest" erschien bereits am 12. Dezember 2024 für den PC.