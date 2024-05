Deathverse & Let It Die werden kombiniert

Um "Deathverse" ist es schon länger still, nachdem die Entwickler im Januar 2023 überraschend eine temporäre Pause ankündigten. Jetzt ist klar, wie es mit dem Projekt weitergeht.

So gibt Supertrick Games bekannt, dass "Deathverse" und "Let It Die" zu einem dritten Projekt kombiniert werden. Idee dahinter ist, dass man das Beste aus beiden Spielen bieten will. Am Ende wird wohl ein Titel herauskommen, der stärker an "Let It Die" erinnert. Was man vorhat, wird auch mit Hilfe eines Bildes in einem neuen Entwicklertagebuch erklärt. Weitere Updates werden für die Zukunft versprochen.

Bisher hat die neue Mischung aus "Deathverse" und "Let It Die" noch kein Releasefenster.