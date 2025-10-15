Decision: Red Daze für PlayStation 5 und Xbox Series verfügbar

Publisher Nordcurrent Labs und Entwicklerstudio FlyAnvil haben erfolgreich "Decision: Red Daze" für Konsolen portiert. Erstmals im Mai 2022 für den PC erschienen, können wir das isometrische Action-RPG nun auf PlayStation 5 und Xbox Series zocken. Der Konsolen-Release wird selbstredend mit einem Trailer begleitet:

Über Decision: Red Daze

""Decision: Red Daze“ ist ein isometrisches Action-RPG mit einer einzigartigen Kombination aus Survival- und Tower-Defense-Mechaniken.

Der Dust Bowl, einst eine „gesunde“ Gesellschaft mit korrupten Politikern, reichen Immobilienbaronen und normalen Menschen, die „zu 100 % freiwillig“ für sie arbeiten, wurde von einem mysteriösen Phänomen erfasst, das die Überlebenden als Red Daze bezeichnen. Während eine Krankheit die Überlebenden befällt und sie in wahnsinnige und extrem gefährliche mutierte Kreaturen verwandelt, irren die Regierungen der Welt wie kopflose Hühner umher. Es ist die Aufgabe der wenigen Überlebenden, die Monster abzuwehren, in der Hoffnung, einen Weg zu finden, den Red Daze ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

SPIELE, WEN DU WILLST

Selbst der unscheinbarste Überlebende hat das Potenzial, seinen eigenen Trupp anzuführen, das Ödland zu erkunden, es sicher zu machen und sein eigenes Schicksal zu gestalten. Es liegt in deiner Hand, jeden Überlebenden, auf den du im Ödland triffst, zu befähigen und zu spezialisieren, wie du es für richtig hältst.

ERKUNDE, PLÜNDERE UND EROBERE

Die meisten Gebäude des Dust Bowl sind längst verlassen und von den Untoten übernommen worden, doch die dort zu findende Beute und der mögliche Schutz sind bei den Überlebenden sehr begehrt. Während deiner Erkundungsmissionen stösst du auf Bauernhöfe, Fabriken und Militäranlagen voller Monster, Beute – und vor allem Fundamenten, die dazu dienen können, die verlassenen Gebäude in weitläufige und stark befestigte Siedlungen zu verwandeln.

DEIN EIGENER SICHERER HAFEN

Überlebende aus dem ganzen Ödland strömen in deine Siedlungen, um sich in Sicherheit zu bringen – da ist es angeraten, sie zu beschäftigen. Beauftrage sie mit dem Bau von Fabriken zur Herstellung von Nahrungsmitteln, Ressourcen oder nützlichen Tauschgütern. Lass sie Verteidigungsanlagen errichten und ausbauen, und im Falle eines Angriffs kannst du deine besten Soldaten damit beauftragen, deine Siedlungen zu beschützen, während du unterwegs bist. Oder du stürzt dich selbst in den Kampf und hilfst dabei, die Monster zurückzudrängen, die dir dein Eigentum streitig machen!

KUNDSCHAFTE DEINE GEGNER AUS

Die Monsterhorden haben immer einen Anführer. Plane voraus, stell dir einen Trupp aus Spezialisten zusammen, um deine Überlebenschancen zu maximieren, und begib dich auf Erkundungs- und Aufklärungsmissionen. Sammle wichtige Informationen über die Bewegungen der Monster, um deine Siedlungen besser verteidigen zu können, oder finde und eliminiere die Bosse, um die Angriffe endgültig zu beenden."